В Индии выбирают президента

Голосование на выборах нового президента Индии стартовало в понедельник в национальном парламенте в Нью-Дели и в региональных заксобраниях, сообщает РИА Новости.

Депутаты обеих палат национального парламента и региональных заксобраний формируют коллегию выборщиков, которая выбирает президента. Голосование началось в 10:00 по местному времени. Одним из первых в здание парламента в Нью-Дели прибыл премьер-министр Нарендра Моди.

Помимо выборов президента в парламенте сегодня также пройдет церемония открытия так называемой муссонной законодательной сессии, которая продлится до середины августа.

Моди, общаясь с журналистами, не стал затрагивать тему выборов, а лишь отметил, что "как муссон приносит надежду, эта сессия приносит такой же дух надежды", и выразил надежду, что депутаты всех партий будут работать слаженно в ходе сессии.

В настоящее время пост президента занимает Пранаб Кумар Мукерджи, которому в этом году исполняется 82 года. Он был избран в 2012 году при правительстве партии Индийский национальный конгресс, который сегодня находится в оппозиции. В мае Мукерджи заявил, что не будет переизбираться, срок его полномочий истекает 24 июля.