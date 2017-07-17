Москва организует встречу Алиева и Саргсяна

Россия станет главным организатором встречи президента Армении Сержа Саргсяна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая должна состояться до конца нынешнего года, сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел РФ.

«Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки остальных сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом», — отмечается в статье.

По словам источника издания в МИД РФ, знакомого с ходом нагорно-карабахского урегулирования, организацией встречи между лидерами Армении и Азербайджана занимается Москва.

«В этом только мы и участвуем. Французы пытались усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло. Между тем поддержание диалога имеет принципиальное значение. Именно благодаря этому в регионе не вспыхнула полномасштабная война. Однако цели и видение сторон по-прежнему разные», — уточнил собеседник «Известий».

Издание напоминает, что ранее на полях неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры со своими азербайджанским и армянским коллегами. Там же было сделано предложение организовать встречу лидеров закавказских государств.