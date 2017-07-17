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Нефть дорожает: недельный рост — 5%

 

Цены на нефть эталонных марок повышаются в понедельник на ожиданиях роста мирового спроса на топливо во втором полугодии.

Цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени поднялась на 15 центов (0,31%)  до $49,06 за баррель.

Нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,12 (0,26%)  до $46,66 за баррель.

В прошлую пятницу Brent подорожала на $0,49 (1,01%)  до $48,91 за баррель, WTI  на $0,46 (1%), до $46,54 за баррель. Недельный рост превысил 5%.

Мировые запасы нефти будут сокращаться активнее во втором полугодии на фоне повышения глобального спроса и выполнения условий соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК, сказал представитель Кувейта в картеле Хаитам аль-Гаис.

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