Убийство в Баку

В Баку неизвестные лица в ходе уличной ссоры нанесли ножевые ранения жителю поселка Бюльбюля 30-летнему Юсифу Ахмедову, передает АПА.
Мужчина скончался по дороге в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
В Баку неизвестные лица в ходе уличной ссоры нанесли ножевые ранения жителю поселка Бюльбюля 30-летнему Юсифу Ахмедову, передает АПА.
Мужчина скончался по дороге в больницу.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
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