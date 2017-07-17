NIKOIL | Bank открыл специальное отделение «Золотая Корона»

NIKOIL | Bank объявил о новом предложении для своих клиентов, осуществляющих международные денежные переводы по системе «Золотая Корона», — «Тариф 0%». Для этого было открыто специальное отделение по адресу: ул. Пушкина, 30, которое будет функционировать с 09:00 до 21:00.

Теперь, отправляя переводы в страны ближнего и дальнего зарубежья с оплатой в национальной валюте Азербайджана и получением в рублях, долларах США или турецких лирах, комиссия отсутствует. Конвертация манатов в одну из доступных валют осуществляется по выгодному для отправителя курсу.

Денежные переводы «Золотая Корона» осуществляются мгновенно, для их отправки и получения не требуется открытие счета. Инфраструктура обслуживания сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» насчитывает свыше 49 тысяч пунктов в СНГ и странах дальнего зарубежья.

NIKOIL | Bank — универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции.

Информацию о банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981.

Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.