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В России гражданин Азербайджана осужден за покушение на убийство

Автор: Отдел информации 

Ломоносовский районный суд Архангельска признал 33-летнего гражданина Азербайджана Акпера А. виновным в незаконном пересечении государственной границы России и попытке убийства, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Правду Севера».

В 2013 году обвиняемый был выдворен из Российской Федерации и уведомлен о запрете въезда на территорию России до декабря 2018 года.

Находясь на родине, он изменил свои фамилию и отчество, получил новый национальный паспорт, после чего в июне 2016 года незаконно въехал на территорию России.

В декабре 2016 года в Архангельске при ссоре он несколько раз ударил своего знакомого ножом в живот, однако медики смогли спасти потерпевшего.

Обвиняемого приговорили к восьми годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.

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