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Госнефтефонд увеличил свои активы

 

На 1 июля 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 4,96 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 34,79 миллиарда долларов, говорится в сообщении SOFAZ.

В первом квартале года доходы бюджета SOFAZ составили 6,127 миллиарда манатов, расходы  5,534 миллиарда манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в первом полугодии 2017 года составили 5 458,8 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа  5,443 миллиарда манатов, бонусные выплаты  2,4 миллиона манатов, транзитные доходы  9,7 миллиона манатов, поакровые выплаты  3,6 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за первое полугодие составили 668,4 миллиона манатов, внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам января-июня составили 98,4 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 2,991 миллиарда манатов. Расходы на меры по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 56,4 миллиона манатов, финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы  21,5 миллиона манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде израсходовано два миллиона манатов. Также 4,7 миллиона манатов направлено на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Расходы фонда на трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны составили 2,448 миллиарда манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам первого полугодия составили 9,2 миллиона манатов.

Госнефтефонд создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

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