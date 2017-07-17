Госнефтефонд увеличил свои активы

На 1 июля 2017 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) увеличились на 4,96 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 34,79 миллиарда долларов, говорится в сообщении SOFAZ.

В первом квартале года доходы бюджета SOFAZ составили 6,127 миллиарда манатов, расходы — 5,534 миллиарда манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов в первом полугодии 2017 года составили 5 458,8 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа — 5,443 миллиарда манатов, бонусные выплаты — 2,4 миллиона манатов, транзитные доходы — 9,7 миллиона манатов, поакровые выплаты — 3,6 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами за первое полугодие составили 668,4 миллиона манатов, внебюджетные доходы SOFAZ от курсовой разницы по итогам января-июня составили 98,4 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 2,991 миллиарда манатов. Расходы на меры по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 56,4 миллиона манатов, финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы — 21,5 миллиона манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде израсходовано два миллиона манатов. Также 4,7 миллиона манатов направлено на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Расходы фонда на трансферты в Центральный банк Азербайджана с целью обеспечения макроэкономической стабильности страны составили 2,448 миллиарда манатов.

Расходы по управлению фондом по итогам первого полугодия составили 9,2 миллиона манатов.

Госнефтефонд создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.