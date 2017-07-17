Главы МИД ОДКБ обсудят отправку воинского контингента в Сирию

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ (СМИД ОДКБ) пройдет сегодня в Минске, передает «Спутник».

Основными темами переговоров станет международная и региональная безопасность, противодействие террористической угрозе в контексте ситуации в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Заседание пройдет на фоне возобновившихся дискуссий о возможности направления контингента стран СНГ, часть из которых является членами ОДКБ, в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации. Вместе с тем эксперты отмечают, что данный вопрос, если и будет обсуждаться, то кулуарно и к конкретным договоренностям на данном этапе не приведет.

Заседание Совета по сложившейся традиции пройдет в узком и расширенном составе. Председателем на нынешнем СМИД будет глава МИД Белоруссии Владимир Макей, при этом заседание станет первым для представителя Армении Юрия Хачатурова на посту генерального секретаря организации.