«В течение первого полугодия 2017 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были рассмотрены обращения 3 656 граждан», — заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, расследовано 125 материалов уголовного характера. В связи с 75 из них возбуждены уголовные дела, по 50 материалам составлены акты прокурорского реагирования, 29 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

К.Алиев сказал, что в течение первого полугодия 2017 года в суды по завершении следствия направлены 103 уголовных дела, возбужденных в отношении 133 должностных лиц, работающих в государственном и частном секторах.