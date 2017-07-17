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Американский беспилотник США следит за Россией из Донбасса

 

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 накануне провел многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Беспилотный аппарат летал на высоте 16,7 тыс. м, передает Gazeta.ru.

Беспилотник RQ-4А Global Hawk обладает возможностью ведения разведки на глубину до 300 км. Он мог наблюдать за всей неподконтрольной Киеву территорией, находящейся под юрисдикцией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также вооруженными силами Украины.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, после чего вошел в воздушное пространство Украины над Николаевской областью и направился в сторону Мариуполя. Выполнив боевую задачу в Донбассе, он «ушел» из воздушного пространства Украины к северу от Молдавии.

Регулярные полеты американских стратегических разведывательных беспилотных летательных аппаратов Global Hawk над Черным морем отмечаются с января 2015 года. Аналогичный случай произошел 14 мая этого года. Тогда стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk также совершил разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Тот полет в совокупности продлился десять часов.

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