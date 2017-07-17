Курды тоже опровергают гибель главаря ИГИЛ

Высокопоставленный представитель курдов Лахур Талабани (Lahur Talabany) заявил, что главарь террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади, вероятнее всего, жив и находится к югу от города Ракка, передает агентство Рейтер.

Ранее руководитель управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри заявил, что аль-Багдади, вероятнее всего, жив и скрывается в пригороде сирийского города Ракка, который до сих пор частично находится под контролем боевиков.

Талабани заявил агентству, что на 99% уверен в том, что аль-Багдади жив.

В минувший вторник иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГИЛ признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.