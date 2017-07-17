МИД Азербайджана об очередной провокации Армении

Проведение «президентских выборов» на оккупированных Арменией территориях Азербайджана — очередная политическая провокация, сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Trend.

Проведенные режимом, созданным на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, «парламентские выборы» от 3 мая 2015 года и «референдум по внесению изменений в конституцию» от 20 февраля 2017 года отвергнуты и не признаны международным сообществом, сказал Гаджиев.

Проведение незаконным «парламентом» нелегитимных «президентских выборов» не что иное, как самообман, сказал он.

«Всем хорошо известно, что криминальное «руководство» незаконного режима, а также члены «парламента» назначаются военно-политической властью Армении и лишь выполняют функцию марионеток», — сказал официальный представитель МИД.