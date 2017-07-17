Встреча Ильхама Алиева с президентом Латвии

Сегодня в резиденции президента Латвии — Рижском замке состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.
Затем президенты Азербайджана и Латвии Ильхам Алиев и Раймондс Вейонис провели встречу в формате тет-а-тет.
«На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей в политической, экономической и других сферах», — говорится в информации.
Стороны обменялись мнениями по текущему положению и перспективам развития двустороннего сотрудничества, обсудили возможности расширения отношений между Баку и Ригой.
Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес сторон.