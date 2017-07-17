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Новруз Мамедов: «Конфликт в Карабахе может разгореться с новой силой»

 

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил РИА Новости, что конфликт в Карабахе может «разгореться с новой силой», поскольку является результатом геополитических игр.

«Нагорно-карабахский конфликт продолжается уже более 25 лет, 20% международно признанных территорий Азербайджана оккупированы Арменией. Более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Однако почему-то не ослабевают попытки преподнести проблему в качестве замороженного конфликта. Можно с уверенностью констатировать, что конфликт является результатом геополитических игр», — заявил Н.Мамедов.

По его словам, до тех пор, пока эти игры будут продолжаться, результат не изменится.

«Грузия, Молдова и Украина — наглядное тому подтверждение», — отметил помощник президента Азербайджана.

По мнению Н.Мамедова, замороженный конфликт в Нагорном Карабахе может в любой момент разгореться с новой силой.

«Международные посредники хоть и выступают за сохранение территориальной целостности Азербайджана, но почему-то предпочитают не занимать однозначную позицию. Мы ждем от стран-сопредседателей, так же, как и от мирового сообщества, конкретных шагов для справедливого разрешения конфликта», — резюмировал он.

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