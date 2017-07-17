При сносе незаконного строения перед домом жителя поселка Новханы Абшеронского района Этибара Новрузова его отец – житель Сумгайыта, ранее судимый Эльдар Новрузов на почве хулиганства трижды выстрелил из пистолета в воздух, говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.
Снос осуществлялся членами комиссии по борьбе с незаконными строениями ИВ Абшеронского района.
Эльдар Новрузов был арестован сотрудниками Абшеронского РУП, у него были изъяты пистолет «Макаров», четыре патрона и три гильзы.
По факту возбуждено уголовное дело.
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В Абшеронском районе Азербайджана произошел вооруженный инцидент. Как сообщает Report, в то время, когда сотрудники Исполнительной власти Абшеронского района пытались предотвратить незаконные строительные работы, проводимые в городе Хырдалан, хозяин дома несколько раз выстрелил по ним из огнестрельного оружия.
Как сообщили Report в Абшеронской районной прокуратуре, во время происшествия никто не пострадал.
В ходе проведенной операции хозяин дома 75-летний Эльдар Намазов был задержан. У него был обнаружен и изъят пистолет Макарова.
Расследование продолжается.