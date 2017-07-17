Жара в Баку сохранится

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северо-восточный ветер днем сменится на юго-восточный. Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-25°, днем 32-37°, в Баку ночью 23-25°, днем 34-36° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 55-65%, днем — 34-45%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 23-24°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакана, Шувелана — 24-25°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово — 25-26° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, знойная погода на фоне превосходства слабого ветра на Абшеронском полуострове 18 июля неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном осадков не ожидается. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 34-39°, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.