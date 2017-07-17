Саакашвили отказался идти в президенты Украины

Михаил Саакашвили заявил, что не собирается становиться президентом Украины. Об этом третий президент Грузии, который с 2015 года получил гражданство Украины и занимается политической деятельностью в этой стране, пишет на собственной странице в фейсбуке, комментируя статью в украинском издании «Экономист».

В статье был проведен интерактивный опрос читателей – им предлагалось ответить на вопрос «Отдали бы вы свой голос за президента Украины Михаила Саакашвили?» В опросе приняли участие более 3 тысяч человек, более 50% из них ответили на этот вопрос утвердительно.

«Ну не любит меня эта редакция, но спасибо хоть результаты не подтасовывают. (Кстати, в президенты я идти не собираюсь, так что вопрос чисто теоретический)», — написал Саакашвили, комментируя статью, которую разместил в своем фейсбуке.