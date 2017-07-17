Сегодня в Риге после завершения встречи в расширенном составе состоялось подписание азербайджано-латвийских документов с участием президентов Азербайджана и Латвии Ильхама Алиева и Раймондса Вейониса, сообщает официальный сайт главы государства.
Сегодня в Риге после завершения встречи в расширенном составе состоялось подписание азербайджано-латвийских документов с участием президентов Азербайджана и Латвии Ильхама Алиева и Раймондса Вейониса, сообщает официальный сайт главы государства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.