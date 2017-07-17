Турция внесла в черный список четыре тысячи россиян

Турецкие власти запретили въезд в страну 4 тысячам 128 гражданам РФ по подозрению в причастности к террористической группировке ИГИЛ. 804 россиянина по этой же причине депортированы из страны с 2011 года, говорится в докладе МВД Турции, опубликованном на его официальном сайте, передает РИА Новости.

Отмечается, что всего в черный список лиц, въезд которым запрещен в Турции по подозрению в связях с ИГИЛ, входит 53 тысячи 781 иностранец из 146 стран. Лидирующие позиции здесь занимают граждане Саудовской Аравии (7 тысяч 523 человека), Туниса (4 тысячи 605) и РФ (4 тысячи 128).

Среди 4 тысяч 957 иностранцев, депортированных из Турции за связи с ИГИЛ с 2011 года, больше всего граждан РФ (804), далее следуют Индонезия (435) и Таджикистан (308).