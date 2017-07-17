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Во время референдума в Венесуэле застрелили женщину

 

Во время устроенного венесуэльской оппозицией «народного референдума» неизвестные застрелили женщину. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Люди стояли в очереди к участку для голосования, расположенному в одной из церквей Каракаса. Внезапно к ним подъехали вооруженные люди на мотоциклах и открыли огонь. Погибла 61-летняя медсестра Сиомара Соледад Скотт, три человека пострадали из-за стрельбы.

Организаторы уже подвели итоги референдума: против плана президента Николаса Мадуро изменить Конституцию высказались 98 процентов участников. Сам глава государства назвал плебисцит незаконным и бессмысленным.

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