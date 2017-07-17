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Айгюнь Мамедова: «В нашем селе девочек выдают замуж в 13 лет» эксклюзив

Автор: Ульвия Худиева, собкор 

«Муж высыпал на пол рис и заливал его маслом. А я, стоя на коленях, должна была протереть, очистить каждое зернышко. А если пропускала хоть одно, он начинал избивать меня ремнем».

Об издевательствах, которым ее подвергал супруг, haqqin.az рассказала 21-летняя Айгюнь Мамедова, уроженка Грузии. Не в силах терпеть  муки, молодая женщина четыре раза сбегала из дома. Уйдя из дома в последний раз, всего несколько дней назад, она вместе с детьми нашла приют в общественной организации «Темиз Дунья».

- Тебе всего 21 год, а ты уже мать троих детей.

- Да, у меня три сына: пяти, четырех и трех лет. Муж украл меня, когда мне было 13 лет. Потом сыграли свадьбу в Грузии и переехали в Баку. Когда я стала совершеннолетней мы, официально оформили брак.

- Как твоя семья, родители согласились на твое замужество в столь раннем возрасте?

- В нашем селе в Грузии девочек выдают замуж в 13-14 лет. Поэтому никто и не учится. Мой отец умер давно. К нам пришли сваты, и мама сказала мне, что лучше выйти замуж за врача, работающего в Баку, иначе меня украдет какой-нибудь бродяга. Мама говорила, что я буду жить в Баку, супруг будет покупать мне красивые вещи и заботиться обо мне. То есть будущий муж украл меня с согласия моей матери. Вначале мы жили неплохо. Он работает в одной частной клинике и у него репутация хорошего врача. В 14 лет я забеременела, а в 15 лет родила своего первенца. У мужа хорошие связи, и поэтому никого не интересовал мой возраст. Третьего ребенка я родила, чтобы мужа не призвали в армию.

- Когда в вашей семье начались проблемы?

- В первые месяцы нашего брака муж был добр ко мне. У меня никогда не было проблем ни с едой, ни с одеждой. У нас две квартиры в Баку. Но муж очень нервный, неуравновешенный человек. Иногда он может не переставая говорить по нескольку часов. Случалось, начнет скандалить утром и не останавливается до ночи. Хватал меня за волосы и бил головой об стену, пинал по рукам и ногам, ругал непристойной бранью моего покойного отца. Но я никогда никому не жаловалась. Считала, что каждый супруг имеет право поднять на жену руку. Но потом уже не могла выдерживать всех издевательств. В прошлом году написала заявление в полицию. Муж тогда пообещал мне, что пройдет курс лечения и больше не будет меня избивать.

- Ты говоришь, издевался, унижал. Что именно он делал?

- Я уже рассказала, как он заставлял меня на коленях очищать рис на полу, залитом маслом. А еще он совал мне какую-нибудь книгу и велел выучить ее наизусть. Вместо того чтобы готовить, кормить детей, я сидела зубрила. А вечером он приходил и требовал рассказать ему эту книгу наизусть. Кода я где-то ошибалась, он хватал меня за волосы и таскал по дому. Или рассыпал муку - на мебели, постели и требовал все быстро убрать.

Как в какой-то сказке про сироту и мачеху, любил перемешивать вермишель и рис и приказывал, чтобы все выбрала и разложила по отдельным тарелкам к строго определенному времени. Самым трудным для меня был уговорить детей не шуметь, когда их отец был дома. Но ведь это мальчишки, их невозможно заставить долго сидеть тихо. Я порой своими ладонями им рты закрывала, иначе муж избивал и детей. В последний раз скандал опять произошел из-за детей. Он избил их ремнем за то, что они мешали ему спать.

- Ты говорила, что муж обещал лечиться от своего нервного возбуждения?

- У моего мужа рано умер отец. Его мать часто оставляла его дома одного, так как работала. И она сама часто издевалась над сыном. Он рассказывал мне об этом. Говорил, что мать заставляла его голым лежать на рассыпанном на полу горохе. Все, что с ним делала его мать, он повторил на мне. У них в роду есть душевнобольные. Муж и сам признавался, что у него неврологические проблемы.

После моего обращения в полицию он с месяц вел себя нормально: не было ни криков, ни побоев, ни изощренных пыток. Но потом его друзья-врачи сказали, что у него начинается зависимость от лекарств. Муж прекратил лечение и в тот же день четыре часа читал мне нотацию из-за того, что я ему с опозданием подала полотенце. Я боялась выходить с ним на улицу - он спорит и ругается с каждым встречным. Заявлял, что они все на меня смотрят. Он часто говорил, что убьет и меня, и детей, если я уйду от него.

- Ты же понимаешь, что в приюте вы не навсегда. Чем ты потом займешься? У тебя нет образования, да и муж не хочет тебя отпускать.

- Он не знает, что я в приюте. Часто звонит и спрашивает, где я. Моя мама живет сейчас в России, через несколько дней она должна приехать ко мне. Собираюсь вместе с ней уехать в Россию, но боюсь, что муж не даст разрешение на выезд детей. Но с ним жить больше не могу, у такого брака нет будущего.

Я свыклась с тем, что он бьет меня, но чистить рис стоя на коленях и успокаивать при этом детей, больше не в состоянии. Переживаю за сыновей, которые живут в постоянном страхе и стрессе. Когда муж приходит домой, они не вылезают из-под одеяла. Меня убивает то, в каких условиях растут мои дети. Сейчас в приюте с ними работает психолог. Я прошу Аллаха, чтобы муж дал разрешение на выезд детей. Иначе и не знаю, что буду делать…

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