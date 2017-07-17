Помощник президента Азербайджана: «Последние действия Москвы вызвали в Баку непонимание»

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил РИА Новости, что Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы РФ, в планы Баку «входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией».

«Азербайджан в своей внешней политике учитывает интересы своих стратегических партнеров, в том числе и России. Россия — страна, с которой мы связаны столетиями. Страна, с которой мы имеем высокое сотрудничество. В наши планы входит расширение, укрепление сотрудничества с Россией», — сказал Мамедов.

При этом, по словам помощника президента Азербайджана, ликвидация Верховным судом РФ Всероссийского Азербайджанского конгресса и ряд жестких заявлений МИД РФ в отношении Баку вызвали в азербайджанской столице непонимание.