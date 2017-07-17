«Для Азербайджана открытие аваро-кахетинской дороги из Дагестана в Грузию, к Черному морю ничего не изменит». Об этом в беседе с haqqin.az заявил экономист Фуад Гусейналиев. Так эксперт прокомментировал информацию о том, что на территории Дагестана полным ходом идет строительство новой трассы через горы.

Впечатляющие кадры строительства дороги опубликовало на своей странице в Facebook Агентство по дорожному строительству Республики Дагестан.

При этом, как сообщает «Спутник-Грузия», в соцсетях это видео активно обсуждается. Речь идет о строительстве дороги Гунибское шоссе - Вантляшевский перевал, которая будет проходить по Тляратинскому, Цунтинскому и Бежтинскому районам Дагестана. Есть общее мнение, что работы идут в рамках проекта аваро-кахетинской дороги.

Еще в конце 2013 года правительством Дагестана во главе с Рамазаном Абдулатиповым была озвучена идея возобновить строительство аваро-кахетинской дороги в направлении Грузии. К августу 2014 года был разработан проект, по которому планировалось строительство 85 км автодороги, 25 мостов и 5 туннелей в горных районах Дагестана. Дорога призвана стать новым сухопутным маршрутом, по которому можно будет попасть из России в Грузию и к Черному морю.

Кстати говоря, проект строительства аваро-кахетинской дороги существует еще с середины XIX века. Тогда же началось ее строительство, так как эта дорога считалась стратегически важной как с военной, так и экономической точек зрения. Но после строительства железной дороги вдоль Каспийского моря сложный и дорогостоящий проект был заморожен.

Сейчас основное значение дороге придается с экономической точки зрения, на нее возлагают надежды в плане создания новых рабочих мест, транспортировки грузов, развития туризма. После завершения строительства дороги прямой путь по ней от Каспийского до Черного моря должен составить всего 470 км, что сделает ее новым выгодным транспортным коридором. В то же время часть экспертов считает, что аваро-кахетинская дорога в целом будет более безопасной, чем действующая Военно-Грузинская дорога, на которой часто происходят оползни.

По словам Фуада Гусейналиева, дорога из Азербайджана в Грузию более удобна, да и короче.

«Что касается транзитных грузов из Китая и восточной части Каспия на Черное море, то самый развитый порт в западной части Каспийского моря находится в Баку и Аляте. К тому же перевозка автомобильным транспортом более дорогостоящая, чем по железной дороге, так что товароперевозки все равно будет выгодно совершать через Баку».

Но, как считает эксперт, для России этот проект выгоден. «Военно-Грузинская дорога – нестабильная трасса. Там все зависит от погоды, бывают обвалы. Так что наличие альтернативного пути к Черному морю – это плюс для России.

Что касается Армении, то особого эффекта для нее не будет. Ну разве что в случае закрытия все той же Военно-Грузинской дороги фуры из Армении и в Армению через Грузию могут направляться по новому маршруту. Но стоить такая перевозка будет дороже».

Правда, некоторые пользователи соцсетей уже написали, что это прорыв в «братскую Армению».