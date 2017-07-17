В последние годы в Азербайджане наблюдается настоящий туристический бум. Конечно, нам еще далеко до Турции и Черногории, но теперь и о наших красотах и достопримечательностях узнали в мире, и путешественники со всех концов света хотят все это увидеть собственными глазами.

Казалось бы, радоваться надо наплыву туристов, это ведь немалая подпитка госбюджета, дополнительная занятость населения, увеличение внутреннего товарооборота. В общем, вроде бы все надо делать, чтобы иностранцам понравилось у нас отдыхать и они похвалили наше гостеприимство и сервис друзьям, соседям и др.

На деле же наши граждане чуть не войну объявили приезжим, мешают они им, видите ли. Особенно ополчились на туристов те, кто в силу элементарной логики должны бы их холить, лелеять и всячески зазывать посетить страну еще раз. Поразительно, но это работники сферы услуг и торговли!

Скажете, что не замечали, как буквально в центе города таксисты, презрительно сплевывая, торгуются с иностранцами? Бакинцы-то прекрасно знают, сколько надо заплатить за тот или иной маршрут, а чужеземцы, растерянно ахая, пытаются понять, отчего так дорого обойдется поездка, скажем, до отеля, который вроде в двух-трех кварталах. А все потому, что водители машин с шашечками считают своим долгом увеличить цену как минимум вдвое.

Больше других в таких махинациях преуспели шоферы «лондонских такси», невзирая на установленные в их машинах счетчики и POS-терминалы. С каких это пор стоимость проезда в наших «баклажанах» стала договорной? Ведь эти такси с таксометрами и запустили-то в первую очередь для того, чтобы исключить возможность накручивать счета за перевозку пассажиров.

Однако «баклажанные» водители не только не используют счетчики, но еще и устанавливают свои дутые тарифы. И кочуют иностранцы от одного такси к другому в надежде на более приемлемые цены.

Как ни странно, особо пристрастны таксисты к приезжим из арабских стран. К ним они почему-то совсем уж беспощадны – цены арабам заламывают прямо. Случающиеся конфузы, когда иностранец оказывается осведомленным в наших расценках, никого не смущают. Хуже, конечно, что иностранец начнет взывать о справедливости к правоохранительным органам, но и это таксисты как-то «улаживают».

Как-то на моих глазах турок, видимо, знакомый с нашими тарифами, жаловался инспектору дорожной полиции: «Что за безобразие, почему они нас дурачат (по-турецки «дурачить» – abdal)?» Его возмущение стало понятно, когда он рассказал, что с него за проезд от памятника Насими до метро «28 Мая» потребовали 10 манатов (?!).

Сами водители «баклажанов» не скрывают (разумеется, от соотечественников), что давно не используют счетчик. «Это моя машина, мне невыгодно везти по счетчику», - сказал один, а другой, вздохнув, сообщил, что иногда все же вынужден включать таксометр… если клиент едет на дальнее расстояние. «Обычно договариваемся на месте», - признаются таксисты, предпочитая часами стоять без дела, но держать марку.

В Баку «лондонские такси» используют два предприятия, одно из которых - ООО Bakı Taksi в ведении Министерства транспорта, связи и высоких технологий и, как заверили haqqin.az в Bakı Taksi, машины этих предприятий (номера, начинающиеся на 90 AT и 10TH) обязаны рассчитываться с пассажирами по показателю таксометра. «К нам поступает масса жалоб на самовольно устанавливаемые водителями цены. И каждый день мы предупреждаем о необходимости использовать счетчики - никаких личных тарифов быть не может. Но, к сожалению, случаев обмана пассажиров, особенно иностранцев, по-прежнему много, происходит», - признались в руководстве предприятия.

В парке Bakı Taksi около 400 машин, примерно столько на другом - государственно автопредприятии, руководители которого так же борются с самовольными тарифами. На госпредприятии официально самые высокое тарифы: 3 маната - посадка и 70 гяпик за каждый километр пути. И при этом водители умудряются еще и обсчитать клиентов.

«Недавно к нам обратился пассажир, с которого по взятому с потолка тарифу водитель потребовал 30 манатов за поездку от центра города до поселка Новханы. Пассажир на следующий же день обратился с жалобой. Он подсчитал на калькуляторе стоимость километра дороги за 70 коп и сравнил с суммой, которую ему пришлось заплатить. Мы вернули гражданину переплаченную им и аннулировали договор с этим водителем», - рассказали на предприятии, дабы показать, что меры к жуликоватым водителям применяются.

Как выяснилось, 50-60 владельцев «баклажанов» занимаются частным извозом, и их вообще трудно обуздать. Как лучший вариант поездки специалисты-транспортники заказ такси по телефону. В этом случае обман исключен - пассажир будет точно знать расстояние и цену за проезд. Это также удобно в случаях, когда клиент забывает в машине какие-то личные вещи – не придется искать водителя и такси.

Глава пресс-службы дорожной полиции Вагиф Асадов в беседе с haqqin.az также признал, что в сфере такси ситуация не из лучших, однако положительные сдвиги все же имеются. Сегодня уже есть разработанный Департаментом транспорта Баку перечень требований к услугам такси, в частности, в салоне каждой машины должна быть табличка с фамилией, номером телефона водителя, все такси должны быть оснащены таксометрами и пр.

В последнее время практикуется и электронная регистрация пользования такси, что распространяется, разумеется, на машины, работающие по вызову. Новая система не только способствует повышению уровня сервиса для пассажиров, но и обеспечивает более точную выплату налогов.

Обманом пассажиров озабочены и в Бакинском транспортном агентстве. Глава пресс-службы предприятия Маис Агаев отметил, что они добиваются, чтобы каждый случай обсчета клиента, независимо от того, является ли он гражданином страны или иностранным туристом, рассматривался и виновные водители понесли заслуженное наказание вплоть до увольнения. Некоторое время назад, к примеру, агентство помогло полиции найти водителя, обсчитавшего гражданку США на несколько тысяч долларов.

Все эти факты еще подтверждают необходимость принятия единого тарифа такси в Баку, считает М.Агаев. Уже подготовлен проект современной системы услуги такси для клиентов, прибывающих в Баку воздушным транспортом, и очень скоро из аэропорта в центр города можно будет добраться с комфортом и по приемлемым ценам. Причем авиапассажиров будут информировать об этой услуге прямо в салоне самолета.