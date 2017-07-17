Растиражированная армянскими СМИ информация о возможности открытия нового пути из России в Армению через сепаратистские грузинские провинции Абхазию и Южную Осетию по сути пробный шар с целью проверить реакцию грузинской общественности, сказал haqqin.az грузинский политолог Вахтанг Маисая.

Армянские сайты по этому поводу просто источают оптимизм, уверяя своих читателей, что блокаде Армении скоро придет конец – новый путь в Россию через грузинскую территорию решит все проблемы. Армения, мол, избавится от зависимости вечно заснеженного прохода Верхний Ларс - единственной дороги, соединяющей ныне Армению с Россией.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян заявил прессе, что в ближайшее время Армения надеется на запуск торгового коридора между Россией и Грузией через Абхазию и Цхинвальский регион.

У несведущего человека даже может сложиться впечатление, что Грузия уже признала независимость самопровозглашенных «республик», осталось только восстановить коммуникации. Запущенный российскими СМИ пробный шар является попыткой подготовить почву для более масштабной игры, которая напрямую затрагивает интересы Азербайджана, не сомневается Маисая.

«Идея новых торговых путей - это плацдарм для реализации лоббируемого Россией проекта прокладки железной дороги, которая соединила бы РФ с Арменией. Причем Ереван не конечный пункт, главная цель - провести железную дорогу дальше, в Иран. Тем самым Россия соединит все свои стратегические позиции - от Абхазии, Армении до Ирана.

Между тем все это входит в прямое противоречие с внешнеполитической концепцией Грузии.

Во-первых, Тбилиси находится в состоянии войны с РФ.

Во-вторых, у Грузии нет никакого резона открывать транзитные пути через мятежные территории и тем самым оживлять издыхающую экономику сепаратистских «республик».

В-третьих, все эти разговоры происходят на фоне разворачивающихся угрожающих событий на севере Грузии.

Дело в том, что несколько дней назад южноосетинские сепаратисты сдвинули линию фронта в Горийском районе на 700 м вглубь территории Грузии и приблизились к стратегической магистрали Тбилиси – Горийский район.

Тем самым нависла военная угроза над жизненно важной дорогой, соединяющей восток и запад Грузии. В случае чего оккупационным войскам не составит труда перекрыть этот путь.

Все это прекрасно понимают в Грузии, поэтому официальный Тбилиси однозначно отказывает в коридорах из Абхазии и Южной Осетии.

Маисая отмечает, что Россия ставит вопрос так, как будто Грузия и РФ пришли к договоренности в рамках заключенного в 2011 году при посредничестве швейцарской компании SGS соглашения о торговом сотрудничестве. Транспортные коридоры - это политический вопрос, к обсуждению которых Грузия и Россия не готовы.

Кстати, соглашение от 2011 года с российской стороной было и остается чистейшей формальностью. Дело в том, что оно было заключено под давлением европейских партнеров, которые выступали за принятие России в ВТО, против чего была Грузия. Изначально было понятно, что это соглашение останется только на бумаге, сказал грузинский политолог.