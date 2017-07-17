Фельдмаршал Хафтар может стать президентом Ливии

Глава правящего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж не будет против участия в будущих президентских выборах командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, заявил он в интервью РИА Новости.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

"Я лично не против выдвижения на пост президента страны кого-либо, в том числе и господина Халифы Хафтара. Народ выберет того, кого считает подходящим, через избирательные урны, через честные выборы. Мы к этому стремились с 2011 года", — сказал Саррадж.

Ранее стороны политического конфликта в Ливии неоднократно декларировали свое согласие на проведение в стране президентских и парламентских выборов в 2018 году.