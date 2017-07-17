Россия потребовала от Армении объявить русский язык официальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России, сообщает ТАСС.

"Я могу сказать лишь одно: закрепите русский язык как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения", - сказал Володин в понедельник на встрече с председателем Национального собрания парламента Армении Арой Баблояном, где в ходе обсуждения был поднят вопрос о запрете работать в России водителям по их национальным правам.

Вопрос признания на территории России национальных водительских прав поднял Баблоян. На его взгляд, после принятия Госдумой закона, в соответствии с которым граждане Киргизии, а также других стран, где русский язык закреплен как официальный, получили право работать в РФ водителями с национальными правами, "граждане Армении фактически остались за бортом".

"Когда мы обсуждали этот вопрос, мы подчеркивали, что эта норма действует в отношении только тех стран, где официальный статус русского языка зафиксирован в Конституции, зафиксировано в законодательстве", - пояснил, в свою очередь, Володин.