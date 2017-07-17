Интервью президента Армении Сержа Саргсяна программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения» сегодня самая обсуждаемая тема и в Ереване, и в Баку. Речь прежде всего идет о той части беседы, которая касалась карабахского урегулирования.

На фоне накалившихся в Армении и Азербайджане страстей Саргсян направил несколько очень важных месседжей армянскому обществу, попытавшись его успокоить, и официальному Баку, дав понять, что Ереван хоть и не готов к уступкам, но готов к компромиссам (что в принципе не сильно отличается). Кроме того, армянский лидер практически открыто заявил, что не хочет войны, при этом, не конкретизируя, заверил свое население в том, что армянская армия имеет достаточно вооружений.

Саргсян заявил и о готовности к встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, причем сделал это до того, как из Баку прозвучало какое-либо официальное заявление. При этом, чтобы избежать обвинений в предательстве, которыми легко в Армении разбрасываются многочисленные эксперты, немедленно отправил министра обороны Вигена Саркисяна в «НКР», а министр финансов Вардан Арамян заявил, что Армения с Россией проводит обсуждения в связи с приобретением нового военного кредита.

Все это очень важные посылы от Сержа Саргсяна. В последние месяцы, и особенно недели, вся Армения живет в ожидании неизбежной войны с Азербайджаном. Об этом говорили практически все эксперты.

А армянский политолог Сурен Золян перед выступлением Саргсяна отметил, что не понимает, почему Армения проводит переговоры, встречается с представителями Азербайджана в том случае, когда заявляет, что не намерена идти ни на какие уступки.

Армянский лидер своими словами о готовности к компромиссам фактически ответил Золяну.

Известный армянский военный деятель генерал Аркадий Тер-Тадевосян под псевдонимом «Командос» на днях заявил, что до конца июля станет окончательно ясно, как будут развиваться события в регионе. При этом он, в отличие от других экспертов, считает, что войны не будет. И вот уже Саргсян говорит о нежелательности войны в первую очередь для Армении.

Но даст ли что-то осенняя встреча президентов Азербайджана и Армении? Серж Саргсян сейчас является «хромой уткой» - так принято называть уходящих глав государств. С апреля 2018 года первым лицом в Армении становится премьер-министр. С одной стороны, это шанс для Саргсяна на своей последней встрече с Ильхамом Алиевым сделать что-то реально полезное для народов Армении и Азербайджана.

Однако, зная репутацию армянского лидера, вряд ли он способен пойти на какой-либо решительный шаг в сторону мирного урегулирования карабахского конфликта. А вот пообещать не воевать … на Луне армянские власти готовы. На днях правительство Армении утвердило присоединение страны к соглашению о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было подписано 18 декабря 1979 года в Нью-Йорке.

«На Луне запрещается угроза силой или применение силы или любые другие враждебные действия или угроза совершения враждебных действий. Запрещается также использование Луны для совершения любых подобных действий или применения любых подобных угроз в отношении Земли, Луны, космических кораблей, персонала космических кораблей или искусственных космических объектов», - отмечается в соглашении.

Оккупированный армянскими войсками Нагорный Карабах находится на Земле. А здесь Армения не давала обещаний не воевать…