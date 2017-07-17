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МВД о резонансном преступлении в Баку фото

 

Сотрудники внутренних дел раскрыли ограбление компании в Баку. Преступники задержаны, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, кассирша одного из столичных ООО Саида Мамедова на выходе из офиса была ограблена неизвестными лицами. У нее из рук вырвали спортивную сумку, в которой было 134 тысячи манатов.

После того как в полицию поступило сообщение, сотрудники Наримановского РУП и 17-го отделения полиции произвели осмотр места преступления.

Удалось определить лиц, совершивших ограбление. Ими оказались жители Баку Турал Гулиев и Асиф Абдуллаев. По горячим следам их задержали в Хачмазском районе.

В результате оперативных мероприятий удалось установить причастность к преступлению Саиды Мамедовой, которая вначале считалась пострадавшей.

Выяснилось, что С.Мамедова взяла из кассы и потратила на личные нужды 45 тысяч манатов. Чтобы покрыть недостачу, она обратилась к своему знакомому, другому члену группы Туралу Гулиеву.

Т.Гулиев сначала посоветовал ей поставить 20 тысяч манатов на тотализатор футбольных игр. Однако деньги оба проиграли. Тогда был составлен другой план.

В день ограбления Т.Гулиев в означенное время вместе со знакомым Асифом Абдуллаевым на принадлежащей последнему "Ниве" подъехали к подъезду офиса и инсценировали ограбление.

Согласно плану, С.Мамедова в своих показаниях отметила, что в сумке у нее было 134 тысячи манатов, а грабителей она не знает. Однако противоречивые показания С.Мамедовой и ее подозрительное поведение не скрылось от внимания полицейских. Благодаря этому преступление удалось раскрыть по горячим следам.

В следственном отделе Наримановского РУП возбуждено уголовное дело, проведены необходимые следственные действия.  

 

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