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Беспредельщик — сын генерала взят под стражу

 

Сын бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана Новрузали Оруджева —  Рустам Оруджев, задержанный за автохулиганство и избиение человека, арестован на три месяца.

Как сообщает Lent.az, Рустам Оруджев помещен в 1-й следственный изолятор Министерства юстиции Азербайджана.

Арестованному представлен адвокат Пехлеван Асланов, услуги которого оплачивает государство. Однако родственники Рустама Оруджева намерены нанять частного адвоката.

Как сообщал ранее haqqin.az, лишенный права управления автомобилем Рустам Оруджев, незаконно находясь за рулем BMW с номерным знаком 10-OG-300, снова нарушил правила и натолкнулся на справедливый упрек водителя автобусного маршрута №8 Санана Самедова.

В ответ на возражения водителя автобуса Рустам Оруджев на глазах у пассажиров набросился на него и стал избивать, тем самым совершив противоправные действия.

После этого инцидента президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении генерала Новрузали Оруджева.

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