Авария на аттракционе в Турции: есть погибший и раненые

Один взрослый погиб и трое детей получили ранения при аварии на аттракционе «американские горки» в парке города Киршехир в центральной Турции, передает в понедельник агентство DHA.

Сообщается, что вагонетка упала с высоты пяти метров на отца одного из катавшихся на аттракционе детей, который скончался от полученных травм.

Его сын и еще двое детей госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Причины аварии выясняются. Парк закрыт, задержаны двое его сотрудников — менеджер и оператор аттракциона.