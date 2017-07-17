Подписаться на уведомления
 

Иран увеличил дальность полета своих крылатых ракет

 

Министерство обороны увеличило дальность и точность крылатых ракет морского базирования, сказал министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган, сообщило в понедельник агентство IRNA.

По данным представителя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Хосейна Накави Хосейни, министр обороны сказал это на заседании парламента (Меджлисе) Ирана.

Дехган подчеркнул, что будут установлены мир и безопасность и успех Ирана в этом отношении в значительной степени зависит от его военной мощи.

Министр обороны добавил, что очевидно влияние военных возможностей Ирана на региональные события, и поэтому США выступают против усиления мощи Ирана.

«Иран является самодостаточным в развитии своей военной и ракетной мощи, и нельзя помешать прогрессу Ирана с помощью санкций», - сказал Дахган.

0 просмотров


Старости
Армения захватила часть территории Грузии
Армения захватила часть территории Грузии haqqin.az из Тбилиси
Наша погода
Сегодня 36° / 23°
18 Июл 34° / 23°
19 Июл 34° / 23°
20 Июл 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7022 AZN
1 EUR   =   1.9509 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Турция подписала контракт с европейским разработчиком средств ПВО
Песков не подтвердил гибель аль-Багдади
Иран увеличил дальность полета своих крылатых ракет
Ильхам Алиев у памятника Свободы в Риге фото
Авария на аттракционе в Турции: есть погибший и раненые
Беспредельщик — сын генерала взят под стражу
МВД о резонансном преступлении в Баку фото
Ильхаму Алиеву предстоит разговор с «Хромой уткой» наше послесловие
Россия потребовала от Армении объявить русский язык официальным
Фельдмаршал Хафтар может стать президентом Ливии
Второй прорыв России в «братскую Армению» haqqin.az из Грузии
Россияне заплатили миллионы за оздоровительный тур в Нафталан
В Тбилиси задержали одного из главных критиков Кадырова
Бакинские «баклажаны» ополчились на туристов наши заметки
Прорыв из России в «братскую Армению» через Грузию? Комментарий эксперта + видео; фото
В Турции взорвали военный автомобиль: много раненых
Помощник президента Азербайджана: «Последние действия Москвы вызвали в Баку непонимание»
Турция включила в черный список 1 677 азербайджанцев
Айгюнь Мамедова: «В нашем селе девочек выдают замуж в 13 лет» эксклюзив
Во время референдума в Венесуэле застрелили женщину
Турция внесла в черный список четыре тысячи россиян
Азербайджан и Латвия подписали ряд договоров фото
Саакашвили отказался идти в президенты Украины
В Кусарах 18-летний парень утонул в канале
Жара в Баку сохранится
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться