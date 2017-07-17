Песков не подтвердил гибель аль-Багдади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают подтверждением информации о гибели лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Каких-то более точных сведений у нас нет, информация противоречива, она проверяется нашими соответствующими службами», — прокомментировал Песков сообщения о смерти аль-Багдади.

Ранее один из руководителей разведки курдского ополчения Лахур Талабани заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади жив с вероятностью 99%.