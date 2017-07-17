Турция подписала контракт с европейским разработчиком средств ПВО

Минобороны Турции подписало соглашение о совместной разработке и производстве в Турции перспективных систем противовоздушной и противоракетной обороны с европейским консорциумом Eurosam, объединяющим французское и итальянское отделения концерна MBDA и французскую группу Thales, сообщает Lenta со ссылкой на газету Hurriet.

Сообщается, что система для Турции должна создаваться с использованием зенитных ракет Aster 30.

Новое соглашение с европейским производителем не отменяет планов закупки в России зенитной ракетной системы С-400. Комментируя подписанный документ, министр национальной обороны Турции Фикри Ишык заявил, что закупка С-400 отвечает «сегодняшним насущным потребностям Турции», в то время как в соглашении с Eurosam имеется в виду более отдаленная перспектива совместной программы, подразумевающей производство ключевых компонентов систем ПВО/ПРО в Турции.

Как отмечает российский военный блог bmpd, который ведут специалисты Центра анализа стратегий и технологий, ранее консорциум Eurosam с зенитной ракетной системой SAMP/T участвовал в длительном турецком тендере T-LORAMIDS (Turkish Long Range Air And Missile Defence System). Анкара в 2013 году выбрала китайский комплекс HQ-9, но сделка в итоге так и не была заключена. По мнению авторов bmpd, подписание соглашения с Eurosam свидетельствует о принятии Турцией нового решения в пользу SAMP/T (или его развития).

Входящие в состав системы SAMP/T зенитные ракеты семейства Aster используются также в корабельных системах ПВО PAAMS, устанавливаемых на британских эсминцах проекта 45 (ЗРК Sea Viper), франко-итальянских фрегатах типа Horizon/Orizzonte («Горизонт») и в ряде других систем. Система, использующая ракеты Aster 30, может поражать цели, летящие со скоростью свыше 1,5 километра в секунду, на удалении до 120 километров и на высотах до 20 километров.