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Мамедъяров заявил о необходимости конкретного плана по Карабаху

 

Обсуждение конкретного плана по урегулированию в Карабахе и его имплементацию необходимо обеспечить на возможной встрече президентов Азербайджана и Армении, заявил в интервью РИА Новости глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

«На встрече было озвучено предложение о проведении встречи на уровне глав государств. Министры иностранных дел, соответственно, должны согласовать это предложение с главами государств. Встречи являются важным элементом в процессе разрешения конфликта», — заявил Мамедъяров.

Однако, отметил министр, «эти встречи не должны проводиться ради встреч».

«Если организуется встреча на уровне президентов, думаю, необходимо обеспечить обсуждение предлагаемого сопредседателями плана по урегулированию конфликта и его имплементацию. Вот почему мы всегда особо выделяем необходимость субстантивного характера переговоров», — добавил он.

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