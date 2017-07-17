Гражданина Азербайджана задержали при попытке вывезти золото в Грузию

Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала гражданина Азербайджана при попытке контрабандного провоза через границу золотых изделий в большом количестве, сообщает Грузия Онлайн.

По данным следствия, задержанный гражданин во время прохождения через КПП «Красный мост» на принадлежащем ему автомобиле пытался тайно провезти незадекларированные ювелирные изделия из драгоценного металла в особо крупных размерах.

Из обустроенных в автомобиле тайников было извлечено в общей сложности 2,5 килограмма золотых изделий, таможенная стоимость которых составляет 148 тысяч лари (61 тысяча долларов).

Расследование проводится по статье 214 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет.