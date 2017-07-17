Лавров назвал представителей Белого дома бандитами

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Вашингтон действительно выдвигает какие-то условия для возврата российской дипломатической собственности, то это «грабеж средь бела дня». Об этом он сообщил журналистам в Минске, передает в понедельник, 17 июля, Интерфакс.

«Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так: отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу что мое, то мое, а что твое, то поделим?» — возмутился министр.

По его словам, «так люди себя не ведут приличные и воспитанные».

Лавров отметил, что решение об аресте российской дипломатической недвижимости и высылке дипломатов принималось администрацией предыдущего президента США Барака Обамы «в состоянии агонии». Это делалось для разрушения отношения двух стран, «чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить».

«Все это прекрасно понимают», — добавил он.