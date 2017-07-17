Убийство 7-летней девочки вызвало беспорядки на границе с Азербайджаном

Изнасилование и убийство семилетней девочки вызвало беспорядки в иранском городе Парсабад, расположенном на границе с Азербайджаном, пишут иранские СМИ.

Девочка исчезла около месяца назад, но ее нашли лишь в понедельник. Тело девочки было завернуто в полиэтиленовый пакет и выброшено на одном из пустырей города.

Когда полиция сообщила о задержании 40-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки, на улицы Парсабада вышли сотни разъяренных жителей.

Толпы разгневанных горожан потребовали от полиции выдать преступника, чтобы забить его камнями на центральной площади города. Когда полиция отказалась выдать мужчину, толпа людей начала поджигать магазины.

С целью предотвращения дальнейших беспорядков полиции пришлось применить силу и задержать самых активных бунтарей.