Мигранты устроили беспорядки в немецком Шорндорфе

Беспорядки произошли во время народных гуляний на минувших выходных в немецком городе Шорндорф (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ.

Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

В ночь на воскресенье в городском парке собралось около тысячи подростков, в основном беженцы и мигранты, которые вели себя агрессивно. В результате дело дошло до столкновений со стражами порядка, в полицейских летели бутылки и другие предметы. Зафиксировано несколько случаев нанесения телесных повреждений.

Сообщается, что по городу ходили группы молодых людей по 30-50 человек в каждой, некоторые были вооружены ножами.

В полиции отметили, что многие подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.