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Азербайджанский легкоатлет стал чемпионом Европы видео

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский прыгун тройным Назим Бабаев стал победителем чемпионата Европы по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, который проходит в эти дни в польском Быдгоще.

В финале во второй попытке наш спортсмен улетел на 17 метров 18 сантиметров, установив личный рекорд. Этот результат позволил ему стать чемпионом Европы. Назим оставил позади соперников из Финляндии, Германии, Словакии, Турции, Украины, Италии, Болгарии, Грузии, Австрии, Армении, Испании, Чехии и Швеции.

Ранее Бабаев становился чемпионом Европы среди юниоров и бронзовым призером Юношеских Олимпийских игр. Участвовал в Олимпийских играх в Рио.

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