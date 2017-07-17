Лавров: «Мы учли интересы Израиля в Сирии»

Россия и США сделали все, чтобы интересы Израиля при построении зоны безопасности на юге Сирии были учтены, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Ранее интернет-сайт газеты «Гаарец» со ссылкой на премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщил, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, которое достигли США и Россия, поскольку оно «увековечивает иранское присутствие» в этой стране.

«Я не знаю, что конкретно говорил Биньямин Нетаньяху, но мы уже сообщали, в том числе, когда объявляли о создании этой зоны деэскалации по итогам российско-американско-иорданской встречи, и президент Владимир Путин об этом в Гамбурге говорил — что мы проводили подготовительную работу со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Израилем. Так что исходим из того, что израильские коллеги прекрасно осведомлены о том, о чем была договоренность. И могу гарантировать, что мы сделали все, и американская сторона сделала все, чтобы интересы безопасности Израиля в рамках этой конструкции были полностью учтены», — сказал Лавров.