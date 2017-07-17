Катар заинтересовался импортом продовольствия из Азербайджана

Катарские компании интересуются импортом пищевой продукции из Азербайджана, сообщили Интерфакс-Азербайджан в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

«Компании из Катара в июне были одними из наиболее активных импортеров, интересующихся азербайджанской пищевой продукцией посредством портала Azexport.az», — сообщили в центре.

Центр предоставил необходимую информацию шести катарским компаниям, занимающимся импортом пищевой продукции.

По данным Государственного таможенного комитета, Азербайджан в январе-июне 2017 года экспортировал в Катар продукцию на $2 млн 77,53 тыс., что в 87,9 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана в декабре 2016 года запустил портал Azexport.az. Азербайджанские производители получили в январе-июне 2017 года посредством портала заказы на экспорт продукции на общую сумму $192,7 млн.