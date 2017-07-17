В Баку пьяный водитель изрубил топором автомобиль ГАИ

Сегодня ночью, в 01:30, патрульный BMW (99 YP 504) остановил автомобиль ВАЗ-21011 (01 BR 911). Водитель ВАЗ-21011 оказал сопротивление сотрудникам полиции, сообщает Lent.az.

После того как сотрудники полиции остановили автомобиль, выяснилось, что его водитель Фарид Шукюров находится в состоянии алкогольного опьянения.

На предложение пройти медицинское освидетельствование Ф.Шукюров ответил отказом, оказав сопротивление полицейским. Он выхватил топор из своей машины и нанес несколько ударов по служебному автомобилю дорожной полиции.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали хулигана.

Ведется проверка.