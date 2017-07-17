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В западных банках застряли 67 миллиардов долларов Ливии

 

Сумма замороженных ливийских активов в западных банках к настоящему моменту составляет 67 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости глава правящего в Триполи правительства национального согласия Фаез Саррадж.

"Денежные средства, которые сейчас там (в западных банках) находятся, составляют около 67 миллиардов долларов. Среди них и вклады Ливийской компании по инвестициям, и вклады Центрального банка. Эти замороженные активы значатся за ливийским государством", — заявил премьер-министр и глава президентского совета Ливии.

В отношении Ливии действует режим оружейного эмбарго, заморозки счетов и запрета на поездки, который не имеет истечения срока действия. Ранее власти Ливии сообщили Совету Безопасности о потерях национального органа по инвестициям и попросили СБ ООН разрешить перевод средств между замороженными счетами, открытие и закрытие счетов. СБ ООН затем принял резолюцию, оставив без изменений режим экономических ограничений.

По словам главы ПНС, правительство не требовало размораживать ливийские активы. Кабмин, отметил он, "выступил с просьбой передачи в свои руки управления этими средствами, чтобы ими эффективнее распоряжаться".

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