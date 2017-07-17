В Венесуэле начались облавы на митингующих

Силовики Венесуэлы начали проводить новые обыски у лиц, причастных к акциям протеста на территории страны, передает Reuters.

По данным очевидцев, правоохранители прибыли в жилой комплекс в городе недалеко от Каракаса после марша оппозиции.

Обыски, по словам силовиков, проводятся в связи с тем, что люди якобы хранят дома огнестрельное оружие. Обыски проходят без ордера.

Как рассказали очевидцы, десятки военных сломали ворота жилого комплекса, чтобы войти внутрь, а в самом жилом доме применяли резиновые пули и слезоточивый газ.

Другие жители Венесуэлы рассказывают, что подобные действия происходят регулярно. По неофициальным данным, с апреля, когда начались массовые протесты, силовики провели не менее 12 обысков.