Армения отказалась признавать русский официальным языком

В Армении не собираются закреплять официальный статус для русского языка в законодательстве республики и таким образом решить проблему с водительскими удостоверениями.

Как заявил в беседе с EADaily вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов, в Армении единственный официальный язык — это армянский.

«В нашей стране единственный официальный язык — это армянский. И это конституционная норма», — заметил он, комментируя заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил властям Армении закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве республики, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.

«Я могу сказать лишь одно: закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения», — сказал Володин на встрече с председателем парламента Армении Арой Баблояном, где в ходе обсуждения был поднят вопрос о запрете работать в России водителям по их национальным правам.