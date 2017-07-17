Российские банкиры взбунтовались против Гарегина Тосуняна

Недовольство крупных банкиров тем, как Ассоциация российских банков (АРБ) лоббирует их интересы, достигло критической точки, рассказал «Ведомостям» сотрудник одного из госбанков и подтвердили два топ-менеджера крупных частных банков.

По их словам, сразу несколько банков собираются направить президенту ассоциации Гарегину Тосуняну письмо с просьбой о добровольной отставке. Среди банков, готовящих такое письмо, руководители Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка.

Крупные банкиры уже обсуждают кандидатуры на пост президента АРБ, говорит один из них: это может быть кто-то из нынешних банкиров, или же сотрудников ЦБ, которым пора на заслуженный отдых. Если же крупным игрокам не удастся убедить Тосуняна добровольно уйти с поста, то банкиры готовы пригрозить ему выходом из ассоциации, говорят два топ-менеджера крупных кредитных организаций. Тогда ассоциация может потерять доверие рынка и развалиться, рассуждает один из собеседников «Ведомостей».