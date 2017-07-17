Мусульмане Индонезии решили тайно избивать геев

Власти индонезийской провинции Ачех решили проводить побивание геев палками без свидетелей, чтобы не ухудшать инвестиционный климат. Об этом сообщает The Independent.

Поводом для такой новации стало излишнее общественное внимание к наказанию двух мужчин за гомосексуальный половой акт. По данным властей провинции, оно вызвало негативную реакцию СМИ и, соответственно, снижение инвестиционной привлекательности страны.

«Мы сократим освещение в прессе до минимума и будем проводить в тюрьмах. Сейчас это все происходит прямо у мечети после пятничной молитвы», — пояснил вице-губернатор провинции Нова Ириансья.

Он отметил, что это решение предварительное, и последнее слово будет за законодательным собранием региона и исламскими богословами.