Первого августа текущего года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) рассмотрит в ходе очередного заседания своего правления вопрос о снижении уровня учетной ставки. Об этом было заявлено на последнем заседании правления.

Правление ЦБА тогда отметило потенциал снижения учетной ставки со второй половины этого года в зависимости от экономической и инфляционной динамики, от которой непосредственно зависит экономический рост страны и благосостояние населения. Необходимость снижения учетной ставки, которая в настоящее время составляет 15%, не раз отмечал и haqqin.az. Наконец, ЦБА решился на такой шаг, но о реальности и эффективности его не говорится. Попробуем разобраться в этом сами.

Вожделенная цель ЦБА — приблизиться до однозначной инфляции к концу 2017 года, о чем в последнее время часто говорит и глава Центробанка Эльман Рустамов. Именно через эту призму мы рассматривали все предпринимаемые в последние месяцы действия ЦБА, и ожидаемое решение о снижении уровня учетной ставки, несомненно, тоже направлено на достижение этой цели. Проблема, однако, заключается в том, что инфляция в годовом выражении не снижается уже почти полгода подряд. Возможно, она достигает своего естественного максимума. Но начнет ли она снижение дальше и реален ли такой прогноз вообще?

Инфляция достигает максимума

Начнем с того, что в мае текущего года годовая инфляция выросла до 13,8% по сравнению с 13,5% в апреле, что видно из графика 1. Причем в этом году впервые за последние восемь лет свой вклад в спад инфляции не смогла внести даже традиционная сезонная дефляция. За последние пять месяцев с начала текущего года средний уровень роста цен составляет в среднегодовом выражении 13% против 11,4% в прошлом году.

Отметим, что в тяжелом 2015 году годовая инфляция составила всего около 4%. Но в 2016-м инфляция резко выросла на фоне низкой инфляционной базы предыдущего года. Это и понятно, так как вторая, и более масштабная, девальвация маната хотя и была осуществлена в конце 2015 года, «плоды» свои дала уже на следующий, 2016 год.

С 2016 года ЦБА приступил к крайне жесткой денежно-кредитной политике. Для этого достаточно отметить, что финансовый институт в несколько этапов стал поднимать учетную ставку с 3% в начале 2016 года до 15% в сентябре того же года. И хотя учетная ставка уже 10 месяцев держится на столь высоком уровне, инфляция в стране продолжает расти опережающими темпами.

В текущем же году инфляция стала еще более ощутимой даже по сравнению с 2016 годом. Несмотря даже на то, что опережающий рост инфляции происходит на фоне высокой инфляционной базы предыдущего года. Такая высокая инфляция была в стране в 2007-2008 годах, но тогда она была не столь ощутима, так как номинальные доходы населения росли примерно такими же двузначными темпами. Но достаточно ли будет этой жесткой денежно-кредитной политики, чтобы обуздать рост цен и снизить инфляцию до однозначного уровня? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что способствовало росту инфляции в начале 2017 года и ее стабильному повышению в последние месяцы.

Первый фактор: рост индекса потребительских цен на продтовары

Как показывает официальная статистика, главная причина роста инфляции (индекса потребительских цен на все товары и услуги - ИПЦ) в первую очередь связана с ростом индекса потребительских цен на продовольственные товары, являющегося одной из основных составляющих показателя инфляции. А индекс потребительских цен на продовольственные товары в Азербайджане продолжает расти. Как видно из графика 2, если в январе 2016 года рост этого показателя в годовом исчислении составил 18,3%, то в мае он снизился до 11,9%.

Здесь необходимо учесть следующий фактор. Резкий рост индекса потребительских цен на продовольственные товары в начале прошлого года объясняется низким уровнем инфляционной базы в январе 2015 года и декабрьской (того же года) девальвацией маната почти на 50%. А майский спад этого индекса связан с относительно высокой инфляционной базой того же периода предыдущего года, вызванной февральской девальвацией.

В 2017 же году, наоборот, в январе индекс потребительских цен (ИПЦ) на продовольственные товары составил 14,5%, в мае он вырос до 18,2%. Это, в свою очередь, связано с тем, что в этом году внутригодовой среднемесячный рост индекса превышал 1,5%. Причин, вызвавших такой рост, несколько. Во-первых, продолжающаяся ползучая девальвация маната, достигшая своего пика (выше 1,90 маната за 1 доллар) к концу прошлого - началу этого года, что вызвало рост цен на все импортируемые товары. Во-вторых, рост ИПЦ на продовольственные товары был вызван ростом индекса цен производителей продукции сельскохозяйственного и обрабатывающего секторов, что наблюдается с начала текущего года (график 3.).

Второй фактор: рост индекса цен на услуги

Вторым фактором, влияющим на величину инфляции, является рост цен на непродовольственные товары и услуги. В отличие от продовольственных товаров, цены на непродовольственные в начале текущего года тоже резко выросли, но затем не претерпели особых изменений. Пять месяцев подряд они держались стабильно на уровне 12,5% против 15,3% за аналогичный период прошлого года.

Но, к сожалению, этого нельзя сказать про рост индекса цен на услуги, способствующий галопирующей инфляции в Азербайджане. Сектор услуг составляет примерно 22% потребительского рынка страны. В прошлые годы цены в этом секторе отличались относительно низким уровнем. Но в текущем году здесь наблюдается совсем иная картина. Так, по итогам первых пяти месяцев текущего года этот показатель составил 9,1%, что более чем вдвое выше аналогичного прошлогоднего показателя (4,4%). Причем за этот период рост цен на услуги, в отличие от прошлых лет, идет опережающими темпами.

Кажущийся на первый взгляд «парадокс» объясняется просто. Рост цен на товары, реализуемые на потребительском рынке, не мог оставить в стороне и услуги, для которых эти товары практически являются промежуточным потреблением. А столь резкий рост цен на товары, которые приведены выше, и заставили взлететь цены на услуги. Резкий рост цен на продовольственные товары и услуги практически и нивелировали ожидаемый положительный эффект сезонного фактора.