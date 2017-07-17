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Президенты Азербайджана и Латвии на бизнес-форуме фото

 

В понедельник в Риге прошел азербайджано-латвийский бизнес-форум, сообщает АзерТАдж.

В бизнес-форуме приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Латвии Раймондс Вейонис.

Главы государств выступили на бизнес-форуме.

 

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